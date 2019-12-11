Нисимура и Лукас Сантос не полетели с ЦСКА на игру против «Эспаньола»

Команда ЦСКА вылетела в Барселону, где 12 декабря проведет матч 6-го тура групповой стадии Лиги Европы с «Эспаньолом». В заявке команды отсуствуют полузащитник Лукас Сантос и нападающий Такума Нисимура.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.

Защитники: Мариу Фернандес, Хердур Магнуссон, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Седрик Гогуа, Вадим Карпов, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Алан Дзагоев.

Нападающий: Федор Чалов.

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