Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился ожиданиями от полуфинала Лиги Европы против «Интера». Встреча пройдет 17 августа и начнется в 22:00 мск.

— Команды, которые встречаются в полуфинале такого турнира, как Лига Европы или Лига чемпионов, очень компетентны в любых аспектах игры, — приводит слова Каштру официальный сайт УЕФА. — Оба клуба будут стараться победить. Думаю, что у обоих есть явные возможности пройти в финал, и на поле они постараются показать все свои качества. Игра будет очень тяжелой, повторюсь, но никто не может ожидать от такого матча легкости.

Нам предстоит сложный полуфинал. Думаю, как «Севилья» с «Манчестер Юнайтед», так и «Шахтер» с «Интером» — это те матчи, где никто не знает до самого конца, как они разрешатся.

Сейчас нужно играть с полной концентрацией и отдачей. Мы говорим это с самого начала сезона. Мы готовы играть на любом стадионе мира против любой команды. Если трудиться так, как мои игроки, если есть такой характер, как у моих ребят, когда они не боятся любого матча на любом стадионе, можно чувствовать себя только уверенно.