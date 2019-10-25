Николя Пепе: «Теперь я должен продолжать вносить решающий вклад в успехи «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Николя Пепе после победы над «Гимарайнешем» (3:2) отметил, что должен продолжать приносить результат своей команде. Ивуариец вышел на замену и оформил дубль.

— Мы не очень хорошо начали игру, но смогли вернуться и показать свою силу, — цитирует пресс-служба УЕФА Пепе. — Голы приносят уверенность. Теперь я должен продолжать вносить решающий вклад в успехи команды. Начинать в «Арсенале» непросто, но я начинаю чувствовать себя в своей тарелке благодаря партнерам по команде.

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