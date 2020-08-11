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Николо Барелла: «Интер» мог убить интригу раньше, но «Байер» играл в хороший футбол»

00:49

Полузащитник «Интера» Николо Барелла подвел итоги четвертьфинала Лиги Европы против «Байера» (2:1).

— Сегодня мы доказали неправоту тех, кто говорил, что мы не единая команда, — приводит слова Бареллы официальный сайт УЕФА. — Мы могли бы убить интригу раньше, но «Байер» играл в хороший футбол, так что это непросто. Когда нам приходилось терпеть, мы терпели, но делали это вместе, и это нечто особенное.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. Финал восьми




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