Николо Барелла: «Интер» мог убить интригу раньше, но «Байер» играл в хороший футбол»

Полузащитник «Интера» Николо Барелла подвел итоги четвертьфинала Лиги Европы против «Байера» (2:1).

— Сегодня мы доказали неправоту тех, кто говорил, что мы не единая команда, — приводит слова Бареллы официальный сайт УЕФА. — Мы могли бы убить интригу раньше, но «Байер» играл в хороший футбол, так что это непросто. Когда нам приходилось терпеть, мы терпели, но делали это вместе, и это нечто особенное.