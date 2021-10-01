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Николич согласен, что у «Локомотива» сейчас спад

05:53
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после поражения от «Лацио» (0:2) в Лиге Европы согласился с мнением, что у команды сейчас спад. Красно-зеленые не могут выиграть четыре матча подряд.

«Не нужно быть экспертом, чтобы это видеть. И посмотреть на состав. Я сказал, что собрали всех здоровых. В принципе, так и происходит последние три игры. Поэтому я и не хочу злиться и тем более говорить плохие слова про команду. Парни собирают все свои силы. Есть игроки, которые играют на непривычных для себя позициях», — цитирует пресс-служба клуба Николича.

После двух туров «Локомотив» имеет в активе 1 очко и занимает последнее место в своей группе. «Лацио» с тремя очками идет вторым.

Лацио — Локомотив

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24891

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Евгений Козинов все материалы автора

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