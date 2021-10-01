Николич объяснил, почему «Локомотив» не забивает три матча подряд

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после поражения от «Лацио» (0:2) в Лиге Европы объяснил, почему команде не удается забивать в последних играх. Красно-зеленые в третьей встречи кряду во всех турнирах ушли с поля без гола.

«Мы пропускаем меньше всех в чемпионате России. Но, к сожалению, в последних играх и не забиваем. Хотя создаем моменты, особенно в последних матчах российского чемпионата, но не получилось забить. Сегодня же «Лацио» был лучше нас. Хотя были ситуации, когда могли забить хотя бы один гол, но могли и пропускать больше», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

После двух туров «Локомотив» имеет в активе 1 очко и занимает последнее место в своей группе. «Лацио» с тремя очками идет вторым.