Никола Влашич: «Противостояние с загребским «Динамо» в прошлом, я выступаю за ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги Европы против загребского «Динамо». Хавбек ранее выступал за принципиальных соперников динамовцев — «Хайдук», однако, по его словам, сейчас игра для него не носит особенный статус.

— Лично для меня это значит многое, потому что я всегда воспринимал их как соперников, — цитирует официальный сайт ЦСКА Влашича. — Но нужно понимать, что я больше не могу смотреть на противостояние с «Динамо» как футболист «Хайдука». Это в прошлом. Я выступаю за другую команду, и здесь данная история не значит ничего. Как игрок ЦСКА не вижу разницы между этим матчем и каким-либо другим. У нас есть свои задачи, мы должны их решить. Но все же я сделаю все возможное для того, чтобы забить «Динамо» ради фанатов ЦСКА. И — ради фанатов «Хайдука». При этом, конечно же, важнее будет просто победить.

— Кто лидеры в составе соперников?

— У них отличный голкипер, Доминик Ливакович. Это основной вратарь сборной Хорватии. Выделю капитана, Адрияна Адеми из Македонии, полузащитника. Думаю, они вдвоем — самые важные игроки для команды.