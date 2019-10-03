Никола Влашич: «Какой турнир важнее? Мы можем и выиграть чемпионат, и выйти в плей-офф Лиги Европы»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после матча с «Эспаньолом» (0:2) прокомментировал итоги игры.

— Мы играли хорошо сегодня, хоть и не выиграли. В первом тайме были моменты. Во втором была вынужденная замена. Надеемся на следующий матч. Очень важная игра с «Ростовом» нам предстоит.

— Что важнее для ЦСКА? Лига Европы или чемпионат?

— Не могу сказать. Мы можем достичь чемпионства в России, да и выйти в плей-офф Лиги Европы. (Ярослав Сусов, Константин Колмаков)

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