Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Никола Влашич: «ЦСКА и «Эспаньол» можно назвать фаворитами группы»

17:40
Теги:

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о соперниках красно-синих в Лиге Европы. Армейском клубу достались «Лудогорец», «Эспаньол» и «Ференцварош».

— Хорошая группа! На этой стадии все команды уже имеют определенный уровень мастерства, легких игр у нас не будет. Думаю, что нас и «Эспаньол» можно назвать фаворитами группы. С большим нетерпением жду начала турнира. Сделаем все, чтобы пройти в Лиге Европы как можно дальше.

Итоги жеребьевки Лиги Европы

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga-evropy/nikola-vlasic-khoroshaya-gruppa/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир