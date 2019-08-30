Никола Влашич: «ЦСКА и «Эспаньол» можно назвать фаворитами группы»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о соперниках красно-синих в Лиге Европы. Армейском клубу достались «Лудогорец», «Эспаньол» и «Ференцварош».

— Хорошая группа! На этой стадии все команды уже имеют определенный уровень мастерства, легких игр у нас не будет. Думаю, что нас и «Эспаньол» можно назвать фаворитами группы. С большим нетерпением жду начала турнира. Сделаем все, чтобы пройти в Лиге Европы как можно дальше.

Итоги жеребьевки Лиги Европы