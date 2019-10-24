Никола Влашич: «ЦСКА доминировал всю игру»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после поражения в Лиге Европы от «Ференцвароша» (0:1) подчеркнул, что армейцы должны были реализовывать свои моменты в первом тайме.

— Мы должны были заканчивать матч еще в первом тайме. У нас было много моментов, но не смогли их реализовать. Очень расстроены результатом, — сказал Влашич.

— Первый тайм опять был лучше второго. Проблема в команде?

— Да, первый тайм был лучше. Я не сказал бы, что мы плохо играли — несколько раз вратарь выручил «Ференцварош». Мы доминировали всю игру. (Константин Колмаков)

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