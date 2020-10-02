Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после победы над «Риу Аве» в квалификации Лиги Европы признался, что никогда не видел такой длинной серии пенальти. Командам потребовалось по 12 ударов, чтобы выявить победителя.

— Я никогда не видел ничего подобного, но это футбол, — цитирует Football Italia Пиоли. — Думаю, мы неплохо сыграли, но просто позволили застать себя врасплох при пропущенных мячах. Пенальти — это лотерея, но мои парни заслужили эту победу своими усилиями.