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Нико Уильямс: «Финал Лиги Европы — единственная цель «Атлетика»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Атлетика» Нико Уильямс прокомментировал победу над «Рейнджерс» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Наша команда добилась выдающегося успеха. В прошлом году мы выиграли Кубок Испании, а в этом вышли в полуфинал Лиги Европы. Надеюсь, сможем добраться и до финала — команда делает для этого все необходимое. Мы очень рады, но нужно продолжать борьбу. Финал — наша единственная цель», — цитирует пресс-служба УЕФА Уильямса.

«Атлетик» вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Манчестер Юнайтед». Первый матч состоится 1 мая в Испании, а ответный — 8-го в Англии.

Защитник &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Харри Магуайр (слева) празднует победный гол в&nbsp;ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против &laquo;Лиона&raquo;.«МЮ» вытянул себя из пропасти, феноменальный Хайкин вывел «Буде» в полуфинал Лиги Европы, «Атлетик» идет за мечтой
Источник: Официальный сайт УЕФА
Нико Уильямс
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Атлетик (Бильбао)
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