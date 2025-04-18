Нико Уильямс: «Финал Лиги Европы — единственная цель «Атлетика»

Нападающий «Атлетика» Нико Уильямс прокомментировал победу над «Рейнджерс» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Наша команда добилась выдающегося успеха. В прошлом году мы выиграли Кубок Испании, а в этом вышли в полуфинал Лиги Европы. Надеюсь, сможем добраться и до финала — команда делает для этого все необходимое. Мы очень рады, но нужно продолжать борьбу. Финал — наша единственная цель», — цитирует пресс-служба УЕФА Уильямса.

«Атлетик» вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Манчестер Юнайтед». Первый матч состоится 1 мая в Испании, а ответный — 8-го в Англии.