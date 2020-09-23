Никита Рукавица: «Ростов» силен командной игрой в атаке»

В Ростове-на-Дону состоялась пресс-конференция перед матчем третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Ростовом» и «Маккаби» из Хайфы. Форвард «Маккаби» Никита Рукавица заявил, что его команду ожидает трудный матч.

— Какие игры «Ростова» вы смотрели и на что обратили внимание?

— Нам показали пару последних игр «Ростова». Видно, что это мощная команда с классными игроками. Ожидаем сложную игру, но мы приехали за положительным результатом.

— Знаете ли вы кого-нибудь из состава «Ростова»?

— Знаю, что это очень организованная команда с поставленной игрой и сильными исполнителями, даже из сборной Японии. Думаю, что основная сила «Ростова» в атакующей командной игре, но надеюсь, что мы готовы к ней. Лично из игроков «Ростова» я ни с кем не знаком, хотя, конечно, знаю их как футболистов, поскольку слежу за российской лигой. (Юрий Плохотниченко)