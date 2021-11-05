Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин назвал голкипера красно-белых Александра Селихова героем матча 4-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Лестера» (1:1).

«Момент с пенальти стал ключевым в матче. Селихов достаточно уверенно играл, помогал на выходах, принес очко на выезде. Можно назвать его героем матча. Главная проблема «Спартака» сейчас — он сам. Команда играет крайне нестабильно, думаю, даже тренер не знает, чего ждать от «красно-белых» в следующих матчах. Но «Спартак» продолжает сохранять шансы на евровесну», — цитирует «РБК Спорт» Нигматуллина.

На 74-й минуте матча Селихов отразил пенальти в исполнении форварда «Лестера» Джейми Варди.

«Спартак» занимает последнее, 4-е место в группе С Лиги Европы с 4 очками в 4 матчах. «Лестер» идет на третьей строчке с 5 очками в 4 играх.