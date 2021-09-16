Ничья «Локомотива» не позволит Украине обойти Россию в рейтинге УЕФА

Ничья «Локомотива» с «Марселем» позволила России набрать единственное на этой неделе еврокубковое очко и сохранить пока что десятую позицию в таблице коэффициентов УЕФА. Текущий рейтинг России составляет 30,882 балла. Занимающая 11-е место Украина (30,400 балла) даже в случае победы «Зари» в заключительный игровой слот четверга не сможет уже обойти сегодня Россию (победа «Зари» принесет украинцам 0,4 балла).

Тем не менее Украина в любом случае продолжит оставаться на очень короткой дистанции от России, и страны по-прежнему могут поменяться местами в любой игровой день еврокубков. 11-е место грозит потерей прямого места в группе Лиги чемпионов даже для чемпиона России (и дальнейшим усложнением отбора для вице-чемпиона) уже в сезоне-2023/24.

Кроме того, занимающие 7-8-е места Нидерланды и Австрия продолжают отрываться от России, и перспективы возвращения в обозримом будущем прежних позиций в рейтинге выглядят все более сомнительными. Правда, в случае удачной игры в следующих турах Россия имеет шанс обойти занимающую девятое место Шотландию.

Российский рейтинг сезона по итогам первого дня групповых турниров незначительно увеличился — с 1,5 до 1,7 балла. Это по-прежнему самый низкий за много лет балл для России на этом этапе сезона и всего лишь 37-е место в Европе в текущем сезоне. Учитывая провальные результаты и предыдущих двух сезонов, сокращение еврокубкового представительства через 2-3 года выглядит все более реальной перспективой.