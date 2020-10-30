«Ницца» переиграла «Хапоэль», «Байер» уступил «Славии»

«Ницца» на своем поле одолела «Хапоэль» во 2-м туре группового турнира Лиги Европы (1:0). Единственный гол забил Амин Гуири. В другой встрече гол Питера Олайинка принес победу «Славии» над «Байером» (1:0).

Все команды в группе C набрали по 3 очка.

Лига Европы

Группа C

«Ницца» (Франция) — «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) — 1:0 (1:0)

Гол: Гуири, 23.

«Ницца»: Бенитес, Данте, Камара, Нсоки (Пельмар, 46), Аталь (Маолида, 68), Робсон Бамбу, Шнейдерлен, Тюрам-Юльен, Дольберг (Будауи, 85), Клод Морис (Рен-Аделаид, 58), Гуири (Лотомба, 69).

«Хапоэль Беэр-Шева»: Левита, Мигел Витор, Гольдберг (Варенн, 76), Таа, Дадиа, Саллалих (Мели, 77), Кабха, Жозуэ, Йосефи (Агудело, 46), Барейро (Сафури, 81), Аколатсе (Твитто, 88).

Предупреждения: Барейро, 36. Камара, 54. Шнейдерлен, 59. Жозуэ, 59. Агудело, 62. Мигел Витор, 86.

Судья: Кавана (Англия).

29 октября. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».

«Славия Пр» (Чехия) — «Байер» (Германия) — 1:0 (0:0)

Гол: Олайинка, 80.

Нереализованный пенальти: Станчу, 65 (вратарь).

«Славия»: Коларж, Кудела, Голеш (Станчу, 61), Боржил, Зима, Масопуст, Шевчик, Лингр (Муса, 46), Оскар Дорли (Олайинка, 61), Малинский (Сима, 71), Провод (Траоре, 76).

«Байер»: Храдецки, Драгович, Та, Едвай, Венделл, Баумгартлингер, Беллараби, Демирбай, Вирц (Амири, 67), Аларио (Бэйли, 46), Диаби.

Предупреждения: Провод, 59. Олайинка, 68. Муса, 71. Шевчик, 76. Коларж, 90.

Удаление: Беллараби, 22.

Судья: Коллам (Шотландия).

29 октября. Прага. Стадион «Синобо».