«Ницца» примет «Буде-Глимт» в 8-м туре общего этапа Лиги Европы в четверг, 30 января. Игра пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Начало — в 23.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Ницца» — «Буде-Глимт» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Также на платформе будет доступна перекличка в формате мультикаста.

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.

30 янв, 23:00. Allianz Riviera (Ницца)

В 7-м туре общего этапа Лиги Европы «Ницца» проиграла «Эльфсборгу» со счетом — 0:1, «Буде-Глимт» победил «Бешикташ» — 2:1.

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