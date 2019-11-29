«Базель» в своем официальном Twitter подвел итоги матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против «Краснодара» (1:0).

— Хозяева выигрыли игру благодаря пенальти Ари, — написал «Базель» — Хороший второй тайм нашей команды не был вознагражден, но независимо от результата, мы остаемся лидером группы.

«Базель» с 10 очками возглавляет группу С, у «Краснодара» и «Хетафе» по 9 очков, однако испанский клуб располагается на втором месте в турнирной таблице группы из-за лучшей разницы мячей. Команды будут бороться за выход в плей-офф в личной встрече, которая состоится 12 декабря в Испании.

FT | @FCKrasnodar 1-0 FCB



The hosts win the game thanks to the converted penalty by Ari. A good second half by our team was not rewarded. Regardless of today's result, we remain top of the group. #FCBasel1893 #z?mmestark #FCKFCB pic.twitter.com/umVoPqJt25 — FC Basel 1893 ?? (@FC_Basel_en) November 28, 2019

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр