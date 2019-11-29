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«Независимо от результата, мы остаемся лидером группы». «Базель» — о поражении от «Краснодара»

08:34
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«Базель» в своем официальном Twitter подвел итоги матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против «Краснодара» (1:0).

— Хозяева выигрыли игру благодаря пенальти Ари, — написал «Базель» — Хороший второй тайм нашей команды не был вознагражден, но независимо от результата, мы остаемся лидером группы.

«Базель» с 10 очками возглавляет группу С, у «Краснодара» и «Хетафе» по 9 очков, однако испанский клуб располагается на втором месте в турнирной таблице группы из-за лучшей разницы мячей. Команды будут бороться за выход в плей-офф в личной встрече, которая состоится 12 декабря в Испании.

Краснодар — Базель

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур




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