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Невероятный расклад для «Спартака»! Красно-белые могут выйти в плей-офф, даже проиграв «Наполи»

«Спартак» может выйти в плей-офф Лиги Европы даже после поражения в матче с «Наполи»
01:34
«Лестер» — «Спартак» — 1:1. Фото Reuters
«Лестер» — «Спартак» — 1:1. Фото Reuters
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После матчей «Легия» — «Наполи» (1:4) и «Лестер» — «Спартак» (1:1) положение команд после 4-го тура в группе С выглядит так.

Наполи — 7 очков, разность мячей — 11-6;
Легия — 6, 3-7;
Лестер — 5, 7-7;
Спартак — 4, 7-8.
Лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая — вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков.
Оставшиеся матчи:
5-й тур: Спартак — Наполи, Лестер — Легия;
6-й тур: Легия — Спартак, Наполи — Лестер.

Любопытно, что есть расклад, при котором «Спартак» может выйти в плей-офф Лиги Европы, даже проиграв «Наполи» в следующем туре. Правда, тогда должны сойтись еще три события:

— победа «Спартака» над «Легией»;

— победа «Наполи» над «Лестером»;

— ничья «Лестера» с «Легией».

Расклады, при которых «Спартак» попадет в плей-офф Лиги Европы //
Расклады, при которых «Спартак» займет первое место в группе

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»