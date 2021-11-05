Невероятный расклад для «Спартака»! Красно-белые могут выйти в плей-офф, даже проиграв «Наполи»

После матчей «Легия» — «Наполи» (1:4) и «Лестер» — «Спартак» (1:1) положение команд после 4-го тура в группе С выглядит так.

Наполи — 7 очков, разность мячей — 11-6;

Легия — 6, 3-7;

Лестер — 5, 7-7;

Спартак — 4, 7-8.

Лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая — вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков.

Оставшиеся матчи:

5-й тур: Спартак — Наполи, Лестер — Легия;

6-й тур: Легия — Спартак, Наполи — Лестер.

Любопытно, что есть расклад, при котором «Спартак» может выйти в плей-офф Лиги Европы, даже проиграв «Наполи» в следующем туре. Правда, тогда должны сойтись еще три события:

— победа «Спартака» над «Легией»;

— победа «Наполи» над «Лестером»;

— ничья «Лестера» с «Легией».

Расклады, при которых «Спартак» попадет в плей-офф Лиги Европы //

Расклады, при которых «Спартак» займет первое место в группе