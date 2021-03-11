Невероятный промах Магуайра: капитан «МЮ» не смог забить «Милану» с полуметра

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр мог отличиться в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Милана».

На 28-й минуте капитан английской команды замыкал передачу с правого фланга, однако менее чем с полуметра попал в штангу.

Отметим, что судья матча в первом тайме отменил два гола в ворота «МЮ».