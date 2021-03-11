Невероятный промах Магуайра: капитан «МЮ» не смог забить «Милану» с полуметра
22:03
Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр мог отличиться в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Милана».
На 28-й минуте капитан английской команды замыкал передачу с правого фланга, однако менее чем с полуметра попал в штангу.
Отметим, что судья матча в первом тайме отменил два гола в ворота «МЮ».
Ты волшебник, Гарри ?— Матч ТВ (@MatchTV) March 11, 2021
Как тут не забил Магуайр? Маглам не понять pic.twitter.com/L0OpQVEAps
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