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«Неправильно, что такое поле допустили до игр в Лиге Европы». Гончаренко остался недоволен качеством газона в Австрии

04:45
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался недоволен качеством поля в матче 1-го тура Лиги Европы против «Вольфсберга» (1:1). Также он отметил, что сейчас все мысли о ближайшем матче чемпионата России.

— Во втором тайме качество игры ПФК ЦСКА снизилось. Вы согласны?

— Нельзя говорить, что и первый тайм был качественным, — приводит пресс-служба клуба слова Гончаренко. — Это не отмазка, но чтобы в Австрии было такое качество поле и чтобы его допустили до игр в Лиге Европы... На мой взгляд, это неправильно.

— Впереди матч с загребским «Динамо». Что можете сказать об этой команде?

— Пока думаем о чемпионате, потом поговорим о Загребе.

Вольфсберг — ЦСКА

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/uel/viktor-gancharenko-ejuke-i-chalov-mogli-reshit-iskhod-v-nashu-polzu/

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