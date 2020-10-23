«Неправильно, что такое поле допустили до игр в Лиге Европы». Гончаренко остался недоволен качеством газона в Австрии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался недоволен качеством поля в матче 1-го тура Лиги Европы против «Вольфсберга» (1:1). Также он отметил, что сейчас все мысли о ближайшем матче чемпионата России.

— Во втором тайме качество игры ПФК ЦСКА снизилось. Вы согласны?

— Нельзя говорить, что и первый тайм был качественным, — приводит пресс-служба клуба слова Гончаренко. — Это не отмазка, но чтобы в Австрии было такое качество поле и чтобы его допустили до игр в Лиге Европы... На мой взгляд, это неправильно.

— Впереди матч с загребским «Динамо». Что можете сказать об этой команде?

— Пока думаем о чемпионате, потом поговорим о Загребе.