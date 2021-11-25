Немецкий тренер «Локомотива» заявил, что 17-летний вратарь Худяков напоминает молодого Нойера
25 ноября, 23:34
Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль после матча против «Лацио» (0:3) в Лиге Европы сравнил голкипера своей команды Даниила Худякова с Мануэлем Нойером.
— Как вам еврокубковый дебют Худякова?
— Очень талантливый игрок. Когда я работал ассистентом тренера в «Шальке», у нас в команде был молодой Нойер. Даниил чем-то напоминает Мануэля в те годы. Верю, что у нас растет звезда, — сказал Гисдоль.
В составе победителей дубль сделал Чиро Иммобиле. Также отличился Педро.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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