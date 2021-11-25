Немецкий тренер «Локомотива» заявил, что 17-летний вратарь Худяков напоминает молодого Нойера

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль после матча против «Лацио» (0:3) в Лиге Европы сравнил голкипера своей команды Даниила Худякова с Мануэлем Нойером.

— Как вам еврокубковый дебют Худякова?

— Очень талантливый игрок. Когда я работал ассистентом тренера в «Шальке», у нас в команде был молодой Нойер. Даниил чем-то напоминает Мануэля в те годы. Верю, что у нас растет звезда, — сказал Гисдоль.

В составе победителей дубль сделал Чиро Иммобиле. Также отличился Педро.