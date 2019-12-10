Немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом обслужит матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы «Хетафе» — «Краснодар».

Помогать арбитру будут его соотечественники Ян Зайдель и Маркус Хекер, четвертый рефери — Серен Сторкс.

Игра пройдет в четверг в Испании, начало — 20:55 (мск).

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