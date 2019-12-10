Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Немец Зиберт обслужит матч «Хетафе» — «Краснодар»

13:23
Теги:

Немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом обслужит матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы «Хетафе» — «Краснодар».

Помогать арбитру будут его соотечественники Ян Зайдель и Маркус Хекер, четвертый рефери — Серен Сторкс.

Игра пройдет в четверг в Испании, начало — 20:55 (мск).

Хетафе — Краснодар

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 6-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир