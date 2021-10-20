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Неизвестный избил журналиста РБК у вип-входа стадиона «Спартак»

20:22
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После матча третьего тура группового турнира Лиги Европы «Спартак» — «Лестер» неизвестный избил журналиста РБК Александра Щеголева.

Инцидент случился у вип-входа стадиона «Открытие Банк Арена». Неизвестный нанес журналисту несколько ударов в голову.

Матч «Спартак» — «Лестер» завершился победой английского клуба со счетом 4:3. Покер в составе победителей оформил Патсон Дака.

В следующем матче «Лестер» примет «Спартак». Эта игра состоится 4 ноября.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»