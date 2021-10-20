Неизвестный избил журналиста РБК у вип-входа стадиона «Спартак»

После матча третьего тура группового турнира Лиги Европы «Спартак» — «Лестер» неизвестный избил журналиста РБК Александра Щеголева.

Инцидент случился у вип-входа стадиона «Открытие Банк Арена». Неизвестный нанес журналисту несколько ударов в голову.

Матч «Спартак» — «Лестер» завершился победой английского клуба со счетом 4:3. Покер в составе победителей оформил Патсон Дака.

В следующем матче «Лестер» примет «Спартак». Эта игра состоится 4 ноября.