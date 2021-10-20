Неизвестный избил журналиста РБК у вип-входа стадиона «Спартак»
20:22
После матча третьего тура группового турнира Лиги Европы «Спартак» — «Лестер» неизвестный избил журналиста РБК Александра Щеголева.
Инцидент случился у вип-входа стадиона «Открытие Банк Арена». Неизвестный нанес журналисту несколько ударов в голову.
Матч «Спартак» — «Лестер» завершился победой английского клуба со счетом 4:3. Покер в составе победителей оформил Патсон Дака.
В следующем матче «Лестер» примет «Спартак». Эта игра состоится 4 ноября.
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