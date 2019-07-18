"Нефтчи" стал соперником "Арсенала" в 2-м отборочном раунде Лиги Европы

"Нефтчи" в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы разгромил молдавскую команду "Сперанца" со счетом 6:0 и стал соперником тульского "Арсенала" в следующей стадии.

Первая игра 2-го отборочного турнира будет сыграна 25 июля в Туле, ответная – 1 августа в Баку.

Лига Европы

1-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Нефтчи" (Азербайджан) - "Сперанца Н" (Молдавия) - 6:0 (4:0)

Голы: Плателлас, 18 (1:0). Махмудов, 24 - с пенальти (2:0). Плателлас, 40 (3:0). Дариу Фредерику, 42 (4:0). Жозеф-Монрос, 67 (5:0). Зульфугарлы, 78 (6:0).

Судья: Вайнбергер (Австрия).

18 июля. Баку. Стадион "Bakcell Arena (8 KM stadium)".

Первый матч – 3:0.

"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Брейдаблик" (Исландия) - 2:1 (0:0)

Голы: Кулибали, 57 (1:0). Швицер, 79 (2:0). Гуннлаугссон, 90+3 (2:1).

Судья: Нуза (Косово).

18 июля. Вадуц. Стадион "Rheinpark".

Первый матч – 0:0.

"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Академия Пандев" (Македония) - 3:0 (0:0)

Голы: Мандич, 50 (1:0). Говедарица, 79 (2:0). Гойкович, 90+2 (3:0).

Судья: Пеханец (Чехия).

18 июля. Мостар. Стадион "HSK Zrinjski (Bijeli Brijeg)".

Первый матч – 3:0.

"Хеугесунн" (Норвегия) - "Клифтонвилл" (Северная Ирландия) - 5:1 (3:1)

Голы: Вельде, 5 (1:0). Макменамин, 17 (1:1). Самуэльсен, 36 (2:1). Коне, 45+1 (3:1). Лейте, 52 (4:1). Вельде, 68 (5:1).

Судья: Зебец (Хорватия).

18 июля. Хеугесунн. Стадион "Haugesund".

Первый матч – 1:0.

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