"Нефтчи" разгромил "Сперанцу" в Лиге Европы. Победитель выйдет на тульский "Арсенал"

"Нефтчи" разгромил "Сперанцу" в первом матче 1-го раунда отборочного турнира Лиги Европы – 3:0. Счет открыл капитан азербайджанцев, бывший футболист московского "Спартака" и "Крыльев Советов" Эмин Махмудов.

Ответная игра состоится 18 июля. Победитель двухматчевого противостояния во втором раунде выйдет на "Арсенал" из Тулы.

Лига Европы

1-й отборочный раунд

Первые матчи

"Мольде" (Норвегия) – "КР Рейкьявик" (Исландия) – 7:1 (4:0)

Голы: Джеймс, 7 (1:0). Эурснес, 29 (2:0). Джеймс, 31 (3:0). Джеймс, 41 (4:0). Форрен, 63 (5:0). Хуссейн, 66 (6:0). Томсен, 71 (6:1). Омойджуанфо, 90+3 (7:1).

"Радник" Б (Босния и Герцеговина) – "Спартак" Тр (Словакия) – 2:0 (1:0)

Голы: Мекич, 34 (1:0). Джурич, 48 (2:0).

"Сперанца" Н (Молдавия) – "Нефтчи" (Азербайджан) – 0:3 (0:2)

Голы: Махмудов, 16 – с пенальти (0:1). Жозеф-Монрос, 36 (0:2). Гаджиев, 76 (0:3).

"Шахтер" С (Белоруссия) – "Хибернианс" (Мальта) – 1:0 (0:0)

Гол: Громыко, 69.

"Фола" (Люксембург) - "Чихура" (Грузия) - 1:2 (1:0)

Голы: Синани, 22 - с пенальти (1:0). Сардалишвили, 59 (1:1). Корипадзе, 86 - с пенальти (1:2).