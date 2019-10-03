«Не сказал бы, что испанцы — явный фаворит в нашей группе». Кучаев — о матче ЦСКА с «Эспаньолом»
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги Евпопы с «Эспаньолом» отметил, что не считает испанцев фаворитом группы.
— В испанских командах все футболисты очень техничные, быстрые, нам будет тяжело, — приводит пресс-служба клуба слова Кучаева. — Действительно, нужно четко разобрать, как действует «Эспаньол», чтобы в игре было полегче. Я бы не сказал, что испанцы — явный фаворит в нашей группе. «Лудогорец» и «Ференцварош», как все убедились, тоже хороши.
Матч «Эспаньол» — ЦСКА состоится 3 октября и начнется в 19:55 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
Начинаем европейские недели ?— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 3, 2019
?? #ЦСКАэспаньол
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? 19:55 мск
? ВЭБ Арена
? #МатчТВ
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