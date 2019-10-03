Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги Евпопы с «Эспаньолом» отметил, что не считает испанцев фаворитом группы.

— В испанских командах все футболисты очень техничные, быстрые, нам будет тяжело, — приводит пресс-служба клуба слова Кучаева. — Действительно, нужно четко разобрать, как действует «Эспаньол», чтобы в игре было полегче. Я бы не сказал, что испанцы — явный фаворит в нашей группе. «Лудогорец» и «Ференцварош», как все убедились, тоже хороши.

Матч «Эспаньол» — ЦСКА состоится 3 октября и начнется в 19:55 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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