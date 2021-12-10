Экс-игрок «Марселя» Робер Пирес оценил игру бывшей команды в матче 6-го тура Лиги Европы против «Локомотива» (1:0). Провансальцы стали третьими в группе и вышли в 1/16 финала Лиги конференций.

«Не лучший матч для «Марселя», но ключевым было продолжить выступление в Европе и особенно хорошо завершить год здесь, дома. Непросто, но мы забрали победу, даже если она не была блестящей», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиреса.