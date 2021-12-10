Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Не лучший матч для «Марселя». Пирес — о победе над «Локомотивом»

04:51
Теги:

Экс-игрок «Марселя» Робер Пирес оценил игру бывшей команды в матче 6-го тура Лиги Европы против «Локомотива» (1:0). Провансальцы стали третьими в группе и вышли в 1/16 финала Лиги конференций.

«Не лучший матч для «Марселя», но ключевым было продолжить выступление в Европе и особенно хорошо завершить год здесь, дома. Непросто, но мы забрали победу, даже если она не была блестящей», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиреса.

Марсель — Локомотив

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Мандарины: польза и вред для организма человека
Путин рассказал об агентах ЦРУ в правительстве России 90-х
0
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»