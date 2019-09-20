«Не будьте глорами». «Краснодар» обратился к болельщикам после поражения от «Базеля»
10:04
«Краснодар» в своем официальном Instagram призвал болельщиков продолжать верить в команду. Накануне «быки» проиграли со счетом 0:5 «Базелю» в 1-м туре группового турнира Лиги Европы.
— Продолжаем верить в команду! — говорится в сообщении «Краснодара». — После вчерашнего матча в директ присылают сообщения со словом «отписка». Как это понять? Раз начали болеть за этот клуб, продолжайте, не будьте глорами.
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур