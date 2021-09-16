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Наумов считает, что у «Локомотива» есть шансы занять второе место в группе

21:47
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ничью «Локомотива» в первом матче группового этапа Лиги Европы против «Марселя» (1:1).

«Тренерский штаб «Локомотива» хорошо поработал, изучили игру «Марселя». Да, «Марсель» имел преимущество, но железнодорожники тоже создавали моменты. Тактика сработала, если бы не глупая ошибка Тикнизяна, но это молодость. В это время характерны такие шибки. Это сломало игру, но «Локомотив» не сдался, и мы можем быть довольны тем, как сложился по результату этот матч. «Локомотив» имеет шансы стать вторым в группе», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В матче первого тура группового турнира Лиги Европы «Локомотив» и «Марсель» сыграли вничью (1:1).

Обе команды имеют по одному очку после первого тура. В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио», а «Марсель» примет «Галатасарай».

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Данил Алешин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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