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«Настоящее дитя Лиги Европы». Гриллича заменили в перерыве матча Лиги Европы из-за рождения дочери

03:35
Флориан Гриллич и его жена Ханна. Фото Instagram
Флориан Гриллич и его жена Ханна. Фото Instagram
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Полузащитник «Хоффенхайма» Флориан Гриллич был заменен в перерыве матча Лиги Европы против «Слована». Как сообщает Bild, причиной стала не травма или тактика тренера, а известия о том, что жена игрока Ханна рожает.

— Конечно, я уже поздравил Флориана и его жену, — сказал главный тренер «Хоффенхайма» Себастьян Хенесс в пятницу. — У матери и дочери все хорошо, и мы счастливы за молодую семью. Настоящее дитя Лиги Европы.

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