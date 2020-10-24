«Настоящее дитя Лиги Европы». Гриллича заменили в перерыве матча Лиги Европы из-за рождения дочери
Полузащитник «Хоффенхайма» Флориан Гриллич был заменен в перерыве матча Лиги Европы против «Слована». Как сообщает Bild, причиной стала не травма или тактика тренера, а известия о том, что жена игрока Ханна рожает.
— Конечно, я уже поздравил Флориана и его жену, — сказал главный тренер «Хоффенхайма» Себастьян Хенесс в пятницу. — У матери и дочери все хорошо, и мы счастливы за молодую семью. Настоящее дитя Лиги Европы.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.