Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против загребского «Динамо». Матч пройдет в Москве и начнется в 20:55 мск.

Не задумываемся о графике, мы знаем, что надо играть, — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ». — Делаем пять замен, так что не вижу проблем физических или эмоциональных.

— Сегодня в «Динамо» пять новых игроков по сравнению с предыдущим матчем. Может это иметь какое-то значение?

— Они могут позволить такое, учитывая преимущество в чемпионате. Это может пойти как во вред, так и на пользу. Зная нашу команду, многим игрокам удобно играть два на третий, три на четвертый.

— Одно изменение в составе: вместо Дзагоева вышел Марадишвили. Почему?

— По крайней мере какую-то ротацию мы должны делать. Я бы не сказал, что одно, учитывая, что Фернандес сыграл. Мы знаем возможности Дзагоева и Марадишвили, исходя их этого строим планы на игру.

— Насколько удалось изучить загребское «Динамо»?

— Достаточно много матчей просмотрели, не только квалификацию в еврокубках. Статистику прошлого сезона посмотрели, когда они играли в Лиге чемпионов. Имеем хорошую информацию, плюс наши хорваты поделились тем, что они знают.