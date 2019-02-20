"Нас ждет игра против очень сильного соперника". Тренер "Байера" - о матче с "Краснодаром"

Главный тренер "Байера" Петер Бос перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Краснодара" заявил, что считает "быков" очень сильным соперником.

- Мы хотели забить гол в первом матче на выезде, - приводит слова Боса официальный сайт "Байера". - К сожалению, у нас ничего не получилось. Однако мы не будем менять свой стиль игры. Нам предстоит матч против очень сильного соперника.

Напомним, первая игра между "Краснодаром" и "Байером" завершилась нулевой ничьей.

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