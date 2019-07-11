"Нарва" сына Юрия Семина проиграла "Будучности" в Лиге Европы

"Флора" обыграла "Раднички" в первом матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы - 2:0. Второй гол забил бывший полузащитник "Амкара", 34-летний Константин Васильев.

Финский "КуПС" с таким же счетом одолел "Витебск", в составе которого вышел российский футболист Даниил Чалов.

"Нарва" дома уступила "Будучности" - 0:2. Эстонскую команду возглавляет Андрей Семин, сын главного тренера "Локомотива" Юрия Семина.

Ответные игры состоятся 18 июля.

Лига Европы

1-й отборочный раунд

Первые матчи

"Транс" (Эстония) - "Будучност" (Черногория) - 0:2 (0:1)

Голы: Иванович, 12 (0:1). Мийич, 88 (0:2).

"Лачи" (Албания) - "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) - 1:1 (1:0)

Голы: Нвабуезе, 3 (1:0). Леви, 78 (1:1).

АЕК (Кипр) - "Петрокуб" (Молдавия) - 1:0 (1:0)

Гол: Хевел, 3.

"Флора" (Эстония) - "Раднички" (Сербия) - 2:0 (0:0)

Голы: Лепик, 75 (1:0). Васильев, 89 (2:0).

"КуПС" (Финляндия) - "Витебск" (Белоруссия) - 2:0 (0:0)

Голы: Мурильо, 61 (1:0). Рангел, 74 (2:0).

"Сабаил" (Азербайджан) - "Университатя" Кр (Румыния) - 2:3 (1:1)

Голы: Матей, 13 (0:1). Рамазанов, 33 (1:1). Банку, 51 (1:2). Роман, 67 (1:3). Рамазанов, 82 (2:3).