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«Наполи» — «Спартак»: Промес сравнял счет

21:07
Квинси Промес. Фото Twitter
Квинси Промес. Фото Twitter
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«Спартак» сравнял счет в матче Лиги Европы против «Наполи». Отличился Квинси Промес.

Нидрландский нападающий отличился на 55-й минуте. Счет матча — 1:1.

«Наполи» играет в меньшинстве с 29-й минуты. С поля был удален Мариу Руй.

Наполи — Спартак

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»


  • Uina Uenchy

    Причем это у всех российских команд наблюдаеться

    30.09.2021

  • Uina Uenchy

    Какой же трусливый, блевотный футбол у спартачей.

    30.09.2021

  • Oleg Marine

    Давайте парни! Есть шанс додавить итальянцев!

    30.09.2021

  • Marty Friedman

    зергут, ау...лана, я за него...спартак чемпион. и я уже слышу скрип из-под пера заслуженного повара

    30.09.2021