«Наполи» — «Спартак»: Промес сравнял счет
21:07
«Спартак» сравнял счет в матче Лиги Европы против «Наполи». Отличился Квинси Промес.
Нидрландский нападающий отличился на 55-й минуте. Счет матча — 1:1.
«Наполи» играет в меньшинстве с 29-й минуты. С поля был удален Мариу Руй.
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Зачет
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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