В концовке первого тайма матча Лиги Европы «Наполи» — «Спартак» произошел инцидент.

Арбитр назначил пенальти, но после консультации с ВАР изменил свое решение. 11-метровый собирался бить Александр Соболев. Во время вынесения вердикта судьи между игроками произошла потасовка. Соболев и Ди Лоренцо получили желтые карточки.

Неаполитанцы ведут 1:0 благодаря голу Эльмаса на первой минуте и играют в меньшинстве из-за удаления Мариу Руя.