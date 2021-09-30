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«Наполи» — «Спартак»: пенальти в ворота гостей отменен, между игроками произошла потасовка

20:40
Потасовка между футболистами «Наполи» и «Спартака». Фото AFP
Потасовка между футболистами «Наполи» и «Спартака». Фото AFP
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В концовке первого тайма матча Лиги Европы «Наполи» — «Спартак» произошел инцидент.

Арбитр назначил пенальти, но после консультации с ВАР изменил свое решение. 11-метровый собирался бить Александр Соболев. Во время вынесения вердикта судьи между игроками произошла потасовка. Соболев и Ди Лоренцо получили желтые карточки.

Неаполитанцы ведут 1:0 благодаря голу Эльмаса на первой минуте и играют в меньшинстве из-за удаления Мариу Руя.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»