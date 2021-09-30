«Наполи» — «Спартак»: пенальти в ворота гостей отменен, между игроками произошла потасовка
20:40
В концовке первого тайма матча Лиги Европы «Наполи» — «Спартак» произошел инцидент.
Арбитр назначил пенальти, но после консультации с ВАР изменил свое решение. 11-метровый собирался бить Александр Соболев. Во время вынесения вердикта судьи между игроками произошла потасовка. Соболев и Ди Лоренцо получили желтые карточки.
Неаполитанцы ведут 1:0 благодаря голу Эльмаса на первой минуте и играют в меньшинстве из-за удаления Мариу Руя.
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