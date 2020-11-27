«Наполи» обыграл «Риеку», АЗ и «Реал Сосьедад» сыграли вничью

«Наполи» переиграл «Риеку» в матче группового турнира Лиги Европы (2:0). В другой встрече группы F АЗ и «Реал Сосьедад» поделили очки.

Лига Европы

Группа F

«Наполи» (Италия) — «Риека» (Хорватия) — 2:0 (1:0)

Голы: Анастазио, 41 — в свои ворота (1:0). Лосано, 75 (2:0).

«Наполи»: Мерет, Гулям, Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски (Инсинье, 64), Бакайоко, Эльмас (Лоботка, 69), Демме (Мертенс, 69), Петанья (Руис, 81), Политано (Лосано, 64).

«Риека»: Невистич, Томечак, Велковски, Галович, Смолчич, Анастазио (Браут, 80), Штефуль, Андрияшевич (Ходжа, 87), Лончар, Гнезда Черин (М.Фриган, 87), Мурич (Ятеке, 78).

Предупреждение: Анастазио, 74.

Судья: Халис Озкахья (Турция).

Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».

АЗ (Голландия) — «Реал Сосьедад» (Испания) — 0:0

АЗ: Бизот, Мартинс Инди, Свенссон, Хатзидиакос, Вейндал, Мидтсье, Копмейнерс, де Вит, Гвюдмундссон (Боаду, 71), Карлссон (Абухлал, 71), Стенгс.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Порту (Барренечеа, 82), Мерино, Субименди, Янузай (Роберто Лопес, 73), Оярсабаль (Меркеланс, 86), Исак (Виллиан Жозе, 74).

Предупреждения: Мидтсье, 26. Свенссон, 42. Оярсабаль, 75. Мартинс Инди, 76. Хатзидиакос, 79. Боаду, 90+3.

Судья: Ставрев (Македония).

Алкмар. Стадион АФАС.