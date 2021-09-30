«Наполи» потерпел первое поражение за восемь матчей

«Наполи» дома уступил «Спартаку» (2:3) в матче Лиги Европы. Это первое поражение команды за восемь матчей во всех турнирах.

Ранее неаполитанцы выиграли все шесть стартовых матчей в серии А, а также сыграли вничью с «Лестером» (2:2) в первом туре группового турнира Лиги Европы.

В серии А «Наполи» лидирует с 16 очками. В Лиге Европы команда с 1 очком занимает третье место в группе Н.