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«Наполи» потерпел первое поражение за восемь матчей

23:14
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«Наполи» дома уступил «Спартаку» (2:3) в матче Лиги Европы. Это первое поражение команды за восемь матчей во всех турнирах.

Ранее неаполитанцы выиграли все шесть стартовых матчей в серии А, а также сыграли вничью с «Лестером» (2:2) в первом туре группового турнира Лиги Европы.

В серии А «Наполи» лидирует с 16 очками. В Лиге Европы команда с 1 очком занимает третье место в группе Н.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»