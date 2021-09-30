«Наполи» потерпел первое поражение за восемь матчей
23:14
«Наполи» дома уступил «Спартаку» (2:3) в матче Лиги Европы. Это первое поражение команды за восемь матчей во всех турнирах.
Ранее неаполитанцы выиграли все шесть стартовых матчей в серии А, а также сыграли вничью с «Лестером» (2:2) в первом туре группового турнира Лиги Европы.
В серии А «Наполи» лидирует с 16 очками. В Лиге Европы команда с 1 очком занимает третье место в группе Н.
Читайте также
«В «Наполи» решили, что сегодня будет просто. Это нас зарядило!» Руй Витория под аплодисменты провел пресс-конференцию в Неаполе
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю