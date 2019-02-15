"Наполи" обыграл "Цюрих"

"Наполи" на выезде переиграл "Цюрих" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (3:1). В первом тайме голами отметились Лоренцо Инсинье и Хосе Кальехон. Во второй половине с передачи испанца Петр Зелиньски довел счет до разгромного. В концовке хозяева с пенальти отыграли один мяч.

Ответная встреча пройдет в Италии через неделю, 21 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

Первый матч

"Цюрих" (Швейцария) - "Наполи" (Италия) - 1:3 (0:2)

Голы: Инсинье, 12 (0:1). Кальехон, 21 (0:2). Зелиньски, 77 (0:3). Кололли, 83 - с пенальти (1:3).

"Цюрих": Брехер, Неф, Максе, Бангура, Унтерзее, Харабадзе, Винтер (Сисей, 67), Крюэзиу, Кололли, Домджони (Маркезано, 46), Одей (Хелифи, 80).

"Наполи": Мерет, Малькюи, Гулям (Луперто, 76), Максимович, Кулибали, Аллан (Диавара, 59), Зелиньски, Руис, Кальехон, Инсинье (Унас, 68), Милик.

Предупреждения: Унтерзее, 24. Крюэзиу, 59. Гулям, 73. Диавара, 79. Максимович, 82. Неф, 90+3.

Судья: Мажич (Сербия).

14 февраля. Цюрих. Стадион "Летцигрунд".