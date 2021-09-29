«Наполи» не смог организовать участие российских журналистов в пресс-конференции Спаллетти
15:07
«Наполи» не смог организовать участие российских журналистов в пресс-конференции главного тренера команды Лучано Спаллетти перед матчем 2-го тура групповой стадии Лиги Европы со «Спартаком».
Переводчик с итальянского на русский не был допущен на пресс-конференцию из-за отсутствия Green Pass — пропуска, который можно получить на основании сертификата вакцинированного от коронавируса (в Италии признаются вакцины Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca и Pfizer/BioNTech), переболевшего или сдавшего отрицательный ПЦР-тест не ранее, чем за 48 часов до матча.
Матч «Наполи» — «Спартак» состоится завтра, 30 сентября. Начало встречи — в 19.45 (мск).
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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