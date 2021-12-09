«Лестер» сравнял счет в матче Лиги Европы против «Наполи».

По ходу матча хозяева вели 2:0. Голы забивали Адам Унас и Эльиф Эльмас. Гости смогли отыграться уже к 33-й минуте. Отличились Джонни Эванс и Кирнан Дьюсбери-Холл. Счет матча стал равным — 2:2.

В онлайн-таблице группы С лидирует «Спартак» (10 очков). Далее идут «Лестер» (9 очков), «Наполи» (8) и «Легия» (6).