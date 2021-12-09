«Наполи» забил еще один мяч в ворота «Лестера» в матче Лиги Европы.

На 24-й минуте забил Эльиф Эльмас. После этого забил и «Лестер». На 27-й минуте один мяч отыграл Джонни Эванс.

Счет матча — 2:1 в пользу «Наполи». В онлайн-таблице группы С «Спартак». который обыгрывает «Легию» 1:0, вышел на первое место с десятью очками. У «Наполи» столько же очков и второе место. Третьим идет «Лестер» (восемь очков), «Легия» на последней позиции — семь очков.