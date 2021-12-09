«Наполи» — «Лестер»: Эльмас сделал дубль
22:04
«Наполи» вновь вышел вперед в матче Лиги Европы против «Лестера».
Отличился Эльиф Эльмас. Македонский полузащитник забил на 53-й минуте и оформил дубль.
Счет матча — 3:2 в пользу неаполитанцев. При текущих счетах в группе у «Наполи» и «Спартака» по 10 очков. Благодаря победам в личных встречах российский клуб на первом месте.
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