«Наполи» вновь вышел вперед в матче Лиги Европы против «Лестера».

Отличился Эльиф Эльмас. Македонский полузащитник забил на 53-й минуте и оформил дубль.

Счет матча — 3:2 в пользу неаполитанцев. При текущих счетах в группе у «Наполи» и «Спартака» по 10 очков. Благодаря победам в личных встречах российский клуб на первом месте.