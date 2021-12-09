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«Наполи» — «Лестер»: Эльмас сделал дубль

22:04
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«Наполи» вновь вышел вперед в матче Лиги Европы против «Лестера».

Отличился Эльиф Эльмас. Македонский полузащитник забил на 53-й минуте и оформил дубль.

Счет матча — 3:2 в пользу неаполитанцев. При текущих счетах в группе у «Наполи» и «Спартака» по 10 очков. Благодаря победам в личных встречах российский клуб на первом месте.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»