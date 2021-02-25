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«Наполи» одолел «Гранаду», но вылетел из Лиги Европы

25 февраля 2021, 22:59
«Наполи» — «Гранада» — 2:1. Фото ФК «Наполи»
«Наполи» — «Гранада» — 2:1. Фото ФК «Наполи»
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«Наполи» победил «Гранаду» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы — 2:1. В первой игре испанцы выиграли со счетом 2:0 и, несмотря на поражение во второй игре, пробились в следующую стадию.

Лига Европы

1/16 финала

«Наполи» (Италия) — «Гранада» (Испания) — 2:1 (1:1)

Голы: Зелиньски, 3 (1:0). Монторо, 25 (1:1). Ф.Руис, 59 (2:1).

«Наполи»: Мерет, Максимович (Гулям, 46), Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски, Бакайоко, Эльмас (Мертенс, 60), Ф.Руис, Инсинье, Политано.

«Гранада»: Силва, Фулькье, Дуарте, Санчес (Эррера, 55), Нева (Перес, 46), Монторо (Вальехо, 84), Гоналон (Диас, 45+2), Кенеди, Брайс, Хорхе Молина (Сольдадо, 84), Пуэртас.

Предупреждения: Политано, 37. Кенеди, 37. Монторо, 39. Дуарте, 40. Инсинье, 41. Максимович, 41. Санчес, 55. Эррера, 62. Бакайоко, 88. Кулибали, 90. Фулькье, 90.

Судья: Зиберт (Германия).

25 февраля. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».

Наполи — Гранада

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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