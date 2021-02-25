«Наполи» одолел «Гранаду», но вылетел из Лиги Европы
«Наполи» победил «Гранаду» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы — 2:1. В первой игре испанцы выиграли со счетом 2:0 и, несмотря на поражение во второй игре, пробились в следующую стадию.
Лига Европы
1/16 финала
«Наполи» (Италия) — «Гранада» (Испания) — 2:1 (1:1)
Голы: Зелиньски, 3 (1:0). Монторо, 25 (1:1). Ф.Руис, 59 (2:1).
«Наполи»: Мерет, Максимович (Гулям, 46), Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски, Бакайоко, Эльмас (Мертенс, 60), Ф.Руис, Инсинье, Политано.
«Гранада»: Силва, Фулькье, Дуарте, Санчес (Эррера, 55), Нева (Перес, 46), Монторо (Вальехо, 84), Гоналон (Диас, 45+2), Кенеди, Брайс, Хорхе Молина (Сольдадо, 84), Пуэртас.
Предупреждения: Политано, 37. Кенеди, 37. Монторо, 39. Дуарте, 40. Инсинье, 41. Максимович, 41. Санчес, 55. Эррера, 62. Бакайоко, 88. Кулибали, 90. Фулькье, 90.
Судья: Зиберт (Германия).
25 февраля. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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