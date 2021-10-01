«Наполи» бедному фору мы дали». Актер Назаров спел о победе «Спартака» над итальянцами
12:19
Российский актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал песню после победы в матче Лиги Европы против «Наполи» (3:2).
«В победу верили лишь оптимисты.
Никто не ждал от нас силы игристой.
«Наполи» бедному фору мы дали,
Чтоб веселее они с нами играли.
На поле «Наполи» в бозе почили,
И помогала нам Санта Лючия», — говорится в песне.
После этого матча «Спартак» с 3 очками занимает второе место в группе C, «Наполи» с 1 очком — на третьей строчке.
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