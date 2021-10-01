«Наполи» бедному фору мы дали». Актер Назаров спел о победе «Спартака» над итальянцами

Российский актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал песню после победы в матче Лиги Европы против «Наполи» (3:2).

«В победу верили лишь оптимисты.

Никто не ждал от нас силы игристой.

«Наполи» бедному фору мы дали,

Чтоб веселее они с нами играли.

На поле «Наполи» в бозе почили,

И помогала нам Санта Лючия», — говорится в песне.

После этого матча «Спартак» с 3 очками занимает второе место в группе C, «Наполи» с 1 очком — на третьей строчке.