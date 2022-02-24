В четверг, 24 февраля, «Наполи» на своем поле примет «Барселону» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Начало встречи в 23.00 по московскому времени.

В первой встрече команды сыграли вничью 1:1, голами отменялись Ферран Торрес и Петр Зелиньски.

Следить за матчем «Наполи» — «Барселона» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.