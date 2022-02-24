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Сегодня, 21:30

«Наполи» — «Барселона»: смотреть трансляцию матча 1/16 финала Лиги Европы

«Барселона» сыграет с «Наполи» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
Сергей Ревенко
Корреспондент
«Барселона» сыграет с «Наполи» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
Фото Global Look Press

В четверг, 24 февраля, «Наполи» на своем поле примет «Барселону» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Начало встречи в 23.00 по московскому времени.

В первой встрече команды сыграли вничью 1:1, голами отменялись Ферран Торрес и Петр Зелиньски.

Следить за матчем «Наполи» — «Барселона» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Барселона

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ФК Барселона
ФК Наполи
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