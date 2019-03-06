Нападающий "Вильярреала": "Постараемся ранить оборону "Зенита"

Нападающий "Вильярреала" Херард Морено на пресс-конференции перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Зенитом" отметил, что считает турнир важным.

- Лига Европы - это тот турнир, который нас волнует. Мы с нетерпением ждем матча. Будем много и плодотворно работать перед матчем, постараемся сыграть как можно лучше. Надеемся показать достойный результат.

- Что вы скажете о защите соперника?

- У "Зенита" опытная защитная линия. Мы попытаемся ранить оборону с помощью оружия, которое у нас есть. "Зенит" - высококлассный соперник. Он лидирует в чемпионате и провел первые матчи года очень хорошо. Однако мы постараемся склонить чашу весов в свою пользу. (Гоша Чернов)