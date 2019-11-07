Нападающий «Трабзонспора» — о настрое команды на матч с «Краснодаром»: «Мы полны решимости победить в гостях»
09:58
Нападающий «Трабзонспора» Александер Серлот в преддверии матча группового турнира с «Краснодаром» отметил, что краснодарская команда не кажется ему непобедимой.
— Несмотря на поражение от «Краснодара» в Турции, мы полны решимости победить в гостях, — цитирует официальный сайт УЕФА. — «Быки» не произвели впечатления команды, которую невозможно обыграть. К сожалению, у нас много травмированных, но я надеюсь, что молодые игроки смогут их заменить. Если реализуем свои моменты, то сможем взять три очка.
Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты всех матчей — здесь
Опрос
проголосовало: 1942Все опросы
Выйдет ли «Локомотив» в плей-офф Лиги чемпионов?
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...