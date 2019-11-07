Нападающий «Трабзонспора» Александер Серлот в преддверии матча группового турнира с «Краснодаром» отметил, что краснодарская команда не кажется ему непобедимой.

— Несмотря на поражение от «Краснодара» в Турции, мы полны решимости победить в гостях, — цитирует официальный сайт УЕФА. — «Быки» не произвели впечатления команды, которую невозможно обыграть. К сожалению, у нас много травмированных, но я надеюсь, что молодые игроки смогут их заменить. Если реализуем свои моменты, то сможем взять три очка.

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