Нападающий «Штутгарта» Демирович после игры с «Янг Бойз»: «Было сложнее, чем должно было быть»

Нападающий «Штутгарта» Эрмедин Демирович прокомментировал победу над «Янг Бойз» (3:2) в домашнем матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы.

«У меня смешанные чувства. Первые 35 минут мы провели, на мой взгляд, почти идеально. Мы очень хорошо играли как с мячом, так и без него. Были хороши, агрессивны. Но в конце пропущенный гол, думаю, все немного усложнил, соперник после этого стал лучше. Завершение матча было тяжелым. Конечно, мы все еще рады, что выиграли, но думаю, что было сложнее, чем должно было быть», — цитирует 27-летнего боснийца сайт УЕФА.

«Штутгарт» в 8 матчах набрал 15 очков и занял 11-е место в таблице общего этапа Лиги Европы. Он сыграет в стыковом раунде турнира.