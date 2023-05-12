Нападающий «Севильи» Окампос получил травму в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар рассказал, что игрок его команды Лукас Окампос получил травму в матче 1/2 финала против «Ювентуса» (1:1).

«Одно хорошо при таком итоге: счет 1:0 подсознательно может расслаблять, а при этом результате такого не будет — нужно выходить и побеждать. И нам еще нужно посмотреть, будет ли готов Окампос к ответному матчу, — подтвердил наставник рецидив мышечной травмы полузащитника», — цитирует пресс-служба УЕФА Мендилибара.

Ответная встреча пройдет 18 мая в Севилье. Начало — в 22:00 по московскому времени.